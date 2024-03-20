Dolar
32.39
Euro
35.16
Altın
2,153.95
ETH/USDT
3,345.50
BTC/USDT
64,207.00
BIST 100
8,979.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun’da halka hitap ediyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak

Yeni Zelanda hükümeti, "gençler arasında kullanımı endişe verici düzeye çıkan" tek kullanımlık elektronik sigaranın yasaklanacağını duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak

Wellington

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Casey Castello yaptığı açıklamada, ülkedeki genç nüfusun elektronik sigara kullanımındaki artışın, aileler, öğretmenler ve sağlık çalışanları için endişe verici düzeyde olduğunu söyledi.

Castello, reşit olmayanları elektronik sigara kullanımından uzak tutmak istediklerini ve bunun için yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Elektronik sigara kullanımını yasaklamayı öngören düzenlemede, 18 yaş altındakilere elektronik sigara satan ticari işletmelere 60 bin dolara kadar para cezası verilebileceği aktarıldı.

Elektronik sigaralarda çocuk güvenlik kilidi bulundurulmasının Ağustos 2023'ten itibaren zorunlu olduğu Yeni Zelanda'da, ürünün pazarlamasında "pamuk şeker", "çilek jöleli kek" gibi dikkati çekici isimlerinin kullanımı da yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal silahı evin tavanında saklamış
Beykoz'da İETT otobüsünün yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
İSKİ'ye kanalizasyon atıklarını denize döktüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu
"Bozdoğan-13" operasyonlarında teröristlere ait 20 mağara ve barınma alanı imha edildi
40 yeni noterlik kuruldu

Benzer haberler

Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak

Yeni Zelanda, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı

Elektronik sigara kullanımı sosyal medya üzerinden özendiriliyor

İngiliz grup Chumbawamba, şarkısının Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısının etkinliklerinde kullanılmasına karşı

İngiliz grup Chumbawamba, şarkısının Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısının etkinliklerinde kullanılmasına karşı
Yeni Zelandalı teolog: Christchurch saldırılarının hedefi 'işgalci öteki' görülen Müslümanlardı

Yeni Zelandalı teolog: Christchurch saldırılarının hedefi 'işgalci öteki' görülen Müslümanlardı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının mağdurları, yeni hükümetin politikalarına şüpheyle yaklaşıyor

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının mağdurları, yeni hükümetin politikalarına şüpheyle yaklaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet