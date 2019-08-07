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Dünya

Yeni Zelanda’dan NATO’nun 'Irak'ta yeni görev' teklifine ret

Askerlerini Irak’tan çekme kararı alan Yeni Zelanda, NATO’nun yeni görev teklifini reddetti.

Recep Şakar   | 07.08.2019
Yeni Zelanda’dan NATO’nun 'Irak'ta yeni görev' teklifine ret

Melbourne

Yeni Zelanda Hükümeti, Yeni Zelanda’nın Irak’ta “görevini yerine getirdiğini” belirterek NATO’nun Irak askeri kurumlarının inşasında yeni bir misyonun parçası olarak kalınması talebini reddettiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’nın (RNZ) kabine raporlarına dayandırdığı haberde, Irak’ta kalınması yönünde NATO’dan gelen talebin Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğü ancak kabul görmediği belirtildi.

NATO’nun talebinin, Yeni Zelanda’nın “Irak’ta görevini yerine getirdiği” gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatan Savunma Bakanı Ron Mark, ‘‘Bu davetleri kabul etmeyi reddettik. Dünyanın diğer bölgelerinde uzun süredir devam eden taahhütlerimiz olduğunu göz önünde bulundurarak odağımızın Pasifik, Pasifik Kıyıları, Güney Doğu Asya, geleneksel alanlarda daha fazla olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg teklifi iki kez sundu

Yeni Zelanda askerlerinin Irak’ta kalarak yeni bir misyon üslenmesi teklifinin ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından Başbakan Jacinda Ardern’in Brüksel’deki NATO karargahını ziyareti sırasında yapıldığına yer verilen haberde, söz konusu talebin Stoltenberg’in geçtiğimiz hafta sonu Yeni Zelanda’yı ziyareti sırasında tekrarlandığına dikkat çekildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Haziran 2019’da yaptığı açıklamada Irak ve Afganistan’da görev yapan Yeni Zelanda birliklerinin görev süresinin uzatılmayarak kademeli olarak 2020 yılında geri çekileceğini duyurmuştu.
Başbakan Ardern, Irak'ta görev yapan askerlerin 12, Afganistan'da görev yapan askerlerin 18 ay içinde ülkeye döneceğini açıklamıştı.

Avustralya askeri birlikleri ile 2015 yılından bu yana Taji Kampı’nda ortak görev yapan Yeni Zelandalı askerler, DEAŞ’a karşı mücadelede 44 binden fazla Irak askerinin eğitimine katkıda bulundukları biliniyor.

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