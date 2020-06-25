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Dünya

Yeni Zelanda’da 5,9 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Milford Sound bölgesinde, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Recep Şakar   | 25.06.2020
Yeni Zelanda’da 5,9 büyüklüğünde deprem

Melbourne

Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre altında oluştuğunu bildirdi.

Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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