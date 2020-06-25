Yeni Zelanda’da 5,9 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Milford Sound bölgesinde, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Melbourne
Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre altında oluştuğunu bildirdi.
Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.