Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.96
BIST 100
95,415.57
Altın
1,280.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yeni Japon imparatoru Naruhito törenle görevi devraldı

Japonya'da yeni imparator Naruhito, düzenlenen törende İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralarak, tahta oturdu.

01.05.2019
Yeni Japon imparatoru Naruhito törenle görevi devraldı

Tokyo

Japonya'da yeni imparator Naruhito, düzenlenen törende İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralarak, tahta oturdu. 

85 yaşındaki Japon İmparator Akihito, tahtı büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito'ya Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda törenle devretti.

Yeni imparator Naruhito, törende, İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devraldı.

Törene ayrıca Naruhito'nun eşi yeni imparatoriçe Masako da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları