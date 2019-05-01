Yeni Japon imparatoru Naruhito törenle görevi devraldı
Japonya'da yeni imparator Naruhito, düzenlenen törende İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralarak, tahta oturdu.
Tokyo
Japonya'da yeni imparator Naruhito, düzenlenen törende İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralarak, tahta oturdu.
85 yaşındaki Japon İmparator Akihito, tahtı büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito'ya Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda törenle devretti.
Yeni imparator Naruhito, törende, İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devraldı.
Törene ayrıca Naruhito'nun eşi yeni imparatoriçe Masako da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.