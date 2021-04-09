Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 30 Husi milis öldü

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen ordusundan yapılan açıklamada, İran destekli Husi milislerin dün Marib kentinin batı kesimindeki El-Kesara cephesinde orduya ait askeri noktalara saldırı girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Muhammed Semiz   | 09.04.2021
Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 30 Husi milis öldü Fotoğraf: Ali Owidha/AA

İstanbul

Söz konusu bölgede Husilerle yaşanan çatışmalarda 30 milisin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ordu tarafının kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ordu güçlerine hava desteği verdiği ve topçu birliklerinin Husilere ait bir zırhlı aracı imha ettiği bilgisine yer verildi.

Yemen'de son dönemde ordu güçleri ve Husiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Marib kenti, Hadramevt, El-Cevf, El-Beyda ve başkent Sana arasında bir bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor. Marib ayrıca petrol ve gaz rezervlerinin yanı sıra kentte bulunan baraj nedeniyle önemli su kaynaklarına sahip.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 30 Husi milis öldü

Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 30 Husi milis öldü

Yemen'in Hadramevt ilindeki Uluslararası Reyyan Havalimanı 6 yıl sonra yeniden uçuşlara açıldı

Yemen Şura Meclisi Başkanı Bin Dağr, Türkiye'nin Yemen'i destekleyen tavrını takdir ettiklerini belirtti

Husilerin Suudi Arabistan'ın barış girişimini reddetmesinin ardından Yemen'de neler bekleniyor?

Husilerin Suudi Arabistan'ın barış girişimini reddetmesinin ardından Yemen'de neler bekleniyor?
Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonunun operasyonları 7. yılına girerken ülkede değişen bir şey yok

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonunun operasyonları 7. yılına girerken ülkede değişen bir şey yok
Suudi Arabistan Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünleri hibe etti

Suudi Arabistan Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünleri hibe etti