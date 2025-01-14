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Dünya

Yemen'deki Husiler: İsrail Savunma Bakanlığını süpersonik füzeyle hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Savunma Bakanlığını füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Mahmut Geldi  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Yemen'deki Husiler: İsrail Savunma Bakanlığını süpersonik füzeyle hedef aldık

İstanbul

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığını "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle hedef vurduklarını öne sürdü.

İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi.

Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine dikkati çekilen paylaşımda, herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan insansız hava aracının imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

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