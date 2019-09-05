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Dünya

Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156'ya yükseldi

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini duyurdu.

Ali Semerci   | 05.09.2019
Yemen'deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156'ya yükseldi

Yemen

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zamar kentinde hapishane niteliğindeki binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini duyurdu.

El-Mesire kanalının haberine göre, Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Eylül'de gerçekleştirilen hapishane saldırısında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, salı günü yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de gerçekleştirilen hapishane saldırısının ardından 123 kişinin cesedine ulaşıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.

Husiler, 1 Eylül'de, alıkoydukları kişilerin tutulduğu hapishane niteliğindeki binaya koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) sosyal medya hesabından 2 Eylül'de yapılan açıklamada da Arap Koalisyonunun Zamar kentindeki saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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