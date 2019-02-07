Yemen'de tonlarca tahıl depolarda çürüyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'de 3,7 milyon kişiyi bir ay doyurmaya yetecek tahılın, Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 4 aydır ulaştırılamadığı için depolarda çürüdüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'de 3,7 milyon kişiyi bir ay doyurmaya yetecek tahılın, Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 4 aydır ulaştırılamadığı için depolarda çürüdüğünü bildirdi.

Lowcock, yaptığı yazılı açıklamada, geçen eylülden beri insani yardımların ulaştırıldığı liman kenti Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine erişimlerinin olmadığını ifade etti.

Yaklaşık 10 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Lowcock, "Yemen'de 3,7 milyon insanı bir ay beslemeye yetecek tahıl Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 4 aydır ulaştırılamadığı için depolarda çürüyor.'' ifadesini kullandı.

Lowcock, Yemen hükümetinin kontrolündeki bir bölgede geçen ay iki deponun havan mermileriyle vurulması sonucu çıkan yangında ise yüzbinlerce kişiye yetecek tahılın kül olduğunu kaydetti.

Husilere bağlı kuvvetlerin, güvenlik endişesi gerekçesiyle BM'nin cephe hattından geçip değirmenlere erişimine izin vermediğini belirten Lowcock, çoğu Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan ve insani yardım bekleyenlere ulaşmak için erişim çağrısı yaptı.



Muhabir: Betül Yürük



