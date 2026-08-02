Yemen'de temmuz ayında 7 bin 101 mayın, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yemen'de temmuzda 7 bin 101 mayın ve patlayıcı imha edildi Yemen'de temmuz ayında 7 bin 101 mayın, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü Mayın Temizleme Projesi (MASAM) tarafından yayımlanan temmuz ayı raporunda, Yemen topraklarının savaş kalıntılarından arındırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Rapora göre, temmuz ayında MASAM ekipleri 6 bin 556 patlamamış mühimmat, 393 tanksavar mayını, 89 antipersonel mayını ve 63 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Ekipler aynı dönemde yaklaşık 1 milyon 660 bin metrekarelik alanı mayın ve savaş kalıntılarından temizledi.

Haziran 2018'de başlatılan proje kapsamında 31 Temmuz 2026 itibarıyla toplam 578 bin 226 mayın, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Raporda, proje kapsamında bugüne kadar Yemen'de toplam 83 milyon 731 bin 831 metrekarelik alanın mayın ve savaş kalıntılarından arındırıldığı ifade edildi.

MASAM ekiplerinin, Yemen'in çeşitli bölgelerinde mayın ve savaş kalıntılarının temizlenmesi, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve mayından etkilenen alanların yeniden kullanıma açılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

