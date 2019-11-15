Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,780.60
Altın
1,463.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’teki cami inşaatında meydana gelen göçükte arama çalışmaları sürüyor
logo
Dünya

Yemen'de savaştan bu yana 2 milyon kadın göç etti

Yemen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı İbtihac el-Kemal, Husilerin çıkardığı savaşın ülkede kadınların sıkıntılarını büyük oranda artırdığını söyledi.

Hamdi Yıldız   | 15.11.2019
Yemen'de savaştan bu yana 2 milyon kadın göç etti

Yemen

Yemen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı İbtihac el-Kemal, Husilerin çıkardığı savaşın ülkede kadınların sıkıntılarını büyük oranda artırdığını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı Saba'nın haberine göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Nüfus Konferansı hazırlık oturumunda konuşan Kemal, Yemen'de savaştan dolayı 2 milyondan fazla kadının yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Savaş sırasında ülkede 1,5 milyon kadının hamilelik sürecinde sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığına işaret eden Kemal, Yemen'e destek veren uluslararası donerlere özellikle kadınlar için tüm alanlardaki programlara finansal katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Kemal, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan kadınların ölüm, hapis, göç gibi maruz kaldıkları durumlara dikkati çekerek, uluslararası örgütlerden söz konusu bölgelerdeki kadınların korunması için gerekli icraatları yerine getirmelerini istedi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri

Benzer haberler

Yemen'de savaştan bu yana 2 milyon kadın göç etti

Yemen'de savaştan bu yana 2 milyon kadın göç etti

Yemen Cumhurbaşkanı Güney Geçiş Konseyi Başkanıyla ilk kez görüştü

'Asker intiharları ABD zihniyetinin vicdanlara yansımasıdır'

Güney Ulusal Kurtuluş Konseyinden Riyad Anlaşması'na tepki

Güney Ulusal Kurtuluş Konseyinden Riyad Anlaşması'na tepki
Yemen'de Husilerin SİHA saldırısında 6 sivil öldü

Yemen'de Husilerin SİHA saldırısında 6 sivil öldü
Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de şiddetli çatışma: 22 ölü

Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de şiddetli çatışma: 22 ölü