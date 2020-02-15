Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağını düşürdüğü doğrulandı

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağının İran destekli Husiler tarafından düşürüldüğü doğrulandı.

Gülşen Topçu   | 15.02.2020
Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağını düşürdüğü doğrulandı

Yemen

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, koalisyona ait Tornado tipi bir uçağın dün akşam Yemen ordusu birliklerine havadan destek sağladığı sırada Cevf vilayetinde düştüğünü belirtti.

Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri gece geç saatlerde El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağını düşürdüğü doğrulandı

Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağını düşürdüğü doğrulandı

BAE Yemen'deki güçlerini neden çekti?

ABD: Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el konuldu

'BAE'nin Yemen'de organize savaş suçu işlediğine dair çok kuvvetli deliller var'

'BAE'nin Yemen'de organize savaş suçu işlediğine dair çok kuvvetli deliller var'
BAE yöneticileri hakkında savaş suçu şikayetiyle dava açılması istendi

BAE yöneticileri hakkında savaş suçu şikayetiyle dava açılması istendi
Yemen'de 167 ilçe su ve kanalizasyondan yoksun

Yemen'de 167 ilçe su ve kanalizasyondan yoksun