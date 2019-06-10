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Dünya

'Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6 bebek ölüyor'

UNICEF'in açıklamasında, "Yemen'de Anneyi ve doğumları desteklemek için verilen sağlık hizmetleri tamamen çökmek üzere. Hamilelik ya da doğum sırasında yaşananlar nedeniyle her iki saatte 1 anne ve 6 bebek hayatını kaybediyor." ifadeleri yer aldı.

Hacer Başer   | 10.06.2019
'Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6 bebek ölüyor'

Yemen

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de hamilelik ya da doğum sırasında yaşananlar nedeniyle her iki saatte 1 anne ve 6 bebeğin öldüğünü açıkladı.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki savaş yıllarının hamilelerle bebekleri zayıf düşürdüğü ve doğumları olumsuz etkilediği belirtildi.

Savaş nedeniyle Yemen'in Orta Doğu'nun en fakir ülkelerinden biri haline geldiğine işaret edilen açıklamada, "Anneler ve bebekleri, Yemen'de en zayıf düşen grupta. Anneyi ve doğumları desteklemek için verilen sağlık hizmetleri tamamen çökmek üzere. Ülkede hamilelik ya da doğum sırasında yaşananlar nedeniyle her iki saatte 1 anne ve 6 bebek hayatını kaybediyor." ifadeleri kullanıldı.

Fakirlik yüzünden evde doğumların arttığına vurgu yapılan açıklamada, ülkedeki sağlık kurumlarının sadece yüzde 51'inin tüm gücüyle faaliyet gösterdiği ancak bunların da şiddetli derecede ilaç, ekipman ve çalışan eksikliği yaşadığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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