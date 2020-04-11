Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Dünya

Yemen'de ateşkese rağmen çatışmalar yaşanıyor

Sada kentinde Husilerin, hükümet güçlerine yönelik düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada 38 Husi milis öldürüldü.

Ali Mohammed Hamad Owidha,Zeynep Hilal Karyağdı   | 11.04.2020
Yemen'de ateşkese rağmen çatışmalar yaşanıyor

Sada

Yemen'in Sada kentinde, Husilerin hükümet güçlerine yönelik düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada 38 Husi milis öldürüldü.

Yemen ordusundan albay Yasir el-Harisi, hükümete bağlı SABA ajansında yer alan açıklamasında, ateşkesin üzerinden saatler geçmesine rağmen Husi milislerin ihlallerini sürdürdüğünü, ordu güçlerine ait mevzilere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Harisi, Husilerin Sada kentine bağlı Bagım ilçesinde orduya ait noktalara saldırmasının ardından ordu birliklerinin karşılık verdiğini ve iki taraf arasında çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Husilerin ciddi darbe aldığını kaydeden Yasir el-Harisi, 38 Husi milisin öldürüldüğünü, onlarcasının yaralandığını, araçlarının ve silahlarının ele geçirildiğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Husilerden ise koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak
Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 875 oldu
Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 643'e yükseldi

Benzer haberler

Yemen'de ateşkese rağmen çatışmalar yaşanıyor

Yemen'de ateşkese rağmen çatışmalar yaşanıyor

Yemen'de hükümet ve Husiler birbirlerini ateşkesi delmekle suçluyor

Yemen'de geçici başkent Aden koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

Yemen'de Husilerden 'Arap koalisyonu ateşkese uymuyor' suçlaması

Yemen'de Husilerden 'Arap koalisyonu ateşkese uymuyor' suçlaması
Yemen'deki Husiler, 'Kovid-19 nedeniyle 1670 kişiyi serbest bıraktıklarını' açıkladı

Yemen'deki Husiler, 'Kovid-19 nedeniyle 1670 kişiyi serbest bıraktıklarını' açıkladı
Koalisyon güçleri koronavirüs nedeniyle Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti

Koalisyon güçleri koronavirüs nedeniyle Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti