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Dünya

Yemen'de 7 yılda gazetecilere yönelik 3 bin ihlal tespit edildi

Yemen'de çatışmaların patlak verdiği 2014'ten bu yana gazetecilere yönelik 49 cinayet dahil 3 bin ihlalin tespit edildiği belirtildi.

Safiye Karabacak   | 02.11.2021
Yemen'de 7 yılda gazetecilere yönelik 3 bin ihlal tespit edildi

Yemen

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen Basın Özgürlükleri Gözlemevi (Marsadak), Yemenli Gazeteciler Ulusal Örgütü (SADA) ve Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonunun da aralarında bulunduğu 33 sivil toplum kuruluşu (STK) "2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü" münasebetiyle ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "49 basın mensubunun öldürülmesine yol açan savaşın başından bu yana ülkedeki çatışan tarafların gazetecilere karşı uyguladığı her türlü şiddeti kınıyoruz. Dünyanın gazetecilere yönelik ihlalleri gerçekleştirenlerden hesap sormaya çalıştığı bir dönemde, Yemen'de son 7 yılda basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yaklaşık 3 bin ihlal gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'in birçok kentinde medyadaki çeşitliliğin ortadan kalktığına işaret edilen açıklamada, gazetecilere yönelik ihlallerin faillerinin yargılanması çağrısı yapıldı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husi milisler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 233 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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