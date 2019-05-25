Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de 4 yılda 76 bini aşkın mayın temizlendi

Yemen'de, savaşın başladığı 2015 yılından bu yana 76 binin üzerinde mayın temizlendi.

Gülşen Topçu   | 25.05.2019
Yemen'de 4 yılda 76 bini aşkın mayın temizlendi

Yemen

Yemen'de, savaşın başladığı 2015 yılından bu yana 76 binin üzerinde mayın temizlendi.

Yemen haber ajansı SANA'nın haberine göre, Ulusal Mayın Eylem Direktörü Emin el-Akili, anti-personel mayınların kullanımının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye taraf ülkelerin Cenevre'deki toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, savaş nedeniyle arazilerin mermi ve cephanelerle dolduğunu ve Husilerin pek çok alana mayın yerleştirdiğini belirten Akili, savaşın başladığı tarihten bu yana 14 bini aşkın anti-personel ve 62 bin de tanksavar mayınının temizlendiğini bildirdi.

Akili, Husilerin, mayınların askeri operasyonları engelleyemeyeceğini bildiğini ancak bunları sivilleri öldürme amacıyla kullandığını kaydetti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelere yaklaşık bir milyon mayın yerleştirdiğini iddia ediyor. Yine hükümet verilerine göre, Mart 2015 ile Mart 2018 tarihleri arasında çoğunluğu sivil bin 194 kişi, mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 287 kişi de yaralandı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor, koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Yemen'de Husiler Hudeyde Limanı'ndan çekilme kararı aldı

Yemen'de Husiler Hudeyde Limanı'ndan çekilme kararı aldı

İran'dan ABD'ye tehdit

Yemen sınırında 1 Suudi asker hayatını kaybetti

Afganistan'da şiddetin gölgesinde ramazan

Afganistan'da şiddetin gölgesinde ramazan
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı

GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı
Husilerin Hudeyde Limanından çekilme süreci tamamlandı

Husilerin Hudeyde Limanından çekilme süreci tamamlandı