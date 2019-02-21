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Dünya

Yemen'de 2 bin 700 çocuk silah altına alındı

UNICEF, Yemen'de çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu silah altına aldığını duyurdu.

Zeynep Hilal Karyağdı  | 21.02.2019
Yemen'de 2 bin 700 çocuk silah altına alındı

Aden

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu silah altına aldığını duyurdu.

UNICEF'in Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu zorla silah altına aldığı, bunun yanı sıra Yemenli kızların üçte ikisinin 18 yaşına ulaşmadan evlendirildiği belirtildi.

Yemen'de çatışmalardan en çok zarar görenlerin çocuklar olduğu vurgulanan açıklamada, çocukların çatışmaların hedefi olmaması gerektiğinin altı çizildi.

UNICEF'ten geçen ay yapılan açıklamada, Yemen'de 2015'ten bu yana 6 bin 700'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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