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Dünya

Yemen hükümeti, Aden'deki Meaşık Sarayına yönelik baskını 'devlete saldırı' olarak nitelendirdi

Yemen hükümeti, Meaşık Başkanlık Sarayına düzenlenen baskının barışçıl gösteriyle ilgisi olmadığını, bunun devlete saldırı olarak kabul edildiğini bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 17.03.2021
Yemen hükümeti, Aden'deki Meaşık Sarayına yönelik baskını 'devlete saldırı' olarak nitelendirdi

Yemen

Yemen resmi haber ajansının haberinde, "Barışçıl olmaktan çıkan bu gösteri ancak kaos çağrısı yapanlara, güvenliği ve istikrarı tehdit edenlere, özellikle de Husi milislere hizmet eder." ifadesi kullanıldı.

Olayların, "Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri açılardan uygulanma sürecini hızlı bir şekilde tamamlama çabalarını iki katına çıkarma ihtiyacı"nı vurguladığı belirtildi.

Haberde, hükümetin, vatandaşların özellikle hizmet seviyesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi konusundaki meşru talep ve haklarına anlayış gösterdiği ve bunların "öncelikli konular" olduğu kaydedildi.

Geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayına yapılan baskın

Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, dün hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının planlı ve silahlı bir eylem olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını ifade etmişti.

GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik'in Twitter hesabından yaptığı, "Güney halkının iradesi her zaman galip gelir." açıklaması, GGK'nin hükümet karargahına yönelik baskını üstü kapalı şekilde desteklediği şeklinde değerlendirildi.




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