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Dünya

Yemen Başbakanı: İran'a uluslararası baskı olmadan Husilerle barış gerçekleşmez

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İran'a uluslararası baskı yapılmadan Husilerle barış sağlanmayacağını ifade etti.

Safiye Karabacak   | 06.02.2021
Yemen Başbakanı: İran'a uluslararası baskı olmadan Husilerle barış gerçekleşmez

ADEN

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik geçici başkent Aden'de Avrupa Birliği (AB) Misyon Başkanı Hans Grundberg ve AB ülkelerinin Yemen'deki büyükelçileri ile bir araya geldi.

Abdulmelik, hükümetin, Yemen krizine, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) temsil ettiği Körfez girişimi, BM'nin 2216 sayılı kararı ve kapsamlı ulusal diyalog konferansı temelinde siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu vurguladı.

"Husi milisler ve Tahran'daki destekçileri gerçek bir uluslararası baskı olmadan barışa yanaşmayacaktır." diyen Abdulmelik, Husi milislerinin bir kararı olmadığını daha çok İran rejiminin bölgedeki ajandasını uyguladıklarını söyledi.

Abdulmelik, Husilerin Yemen halkının çektiği acılarla ve savaşın sürmesiyle ilgilenmediğine işaret etti.

Yemen Başbakanı Abdulmelik, "Tahran, Husileri uluslararası topluma şantaj yapmak amacıyla kullanıyor. İran'a uluslararası baskı olmadan Husilerle barış gerçekleşmez. Yemenliler bölge ülkeleri ve uluslararası denizcilik hedef alınmaya devam eder." dedi.

AB heyetinde AB'nin Yemen Misyon Başkanı Hans Grundberg, Sana'daki Fransa Büyükelçisi Jean-Marie Safa, Hollanda Büyükelçisi Peter-Derrek Hof, Almanya Büyükelçisi Carola Müller, İsveç Büyükelçisi Niclas Trouve'nin yanı sıra Finlandiya, İrlanda, Norveç ve Belçika büyükelçileri bulunuyor.

Söz konusu ziyaret, yeni Yemen hükümetinin kurulmasından bu yana AB heyetinin Aden'e yaptığı ilk ziyaret niteliğini taşıyor.



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