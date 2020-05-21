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Dünya

Yangında yaralanan Halepli aile yardım bekliyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Halep'in Daret İzze ilçesinde, evlerindeki tüpün patlamasıyla meydana gelen yangında ağır yaralanan bir aile yardım bekliyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 21.05.2020
Yangında yaralanan Halepli aile yardım bekliyor

İdlib

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Halep'in Daret İzze ilçesindeki evlerinde çıkan yangında ağır yaralanan 40 yaşındaki baba Abülkadir Kamil Abdürrahmman, eşi Afaf Yunus ile çocukları Reyyan, Revan, Fatma ve Emine tedavi için hastaneye kaldırıldı. 

Doktorlar, tıbbi imkanların yetersiz olması nedeniyle durumları daha ağır olan 15 yaşındaki Emine ve 7 yaşındaki Reyyan'ın bir anca önce Türkiye'ye tedavi için alınması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki aktivistler de sosyal medya hesaplarında yetkililere "acil yardım" çağrısı yaptı.

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