'Yahudileri antisemitizm ile hedef alanlar, Müslümanları da İslamofobi ile hedef alıyor'
ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor." dedi.
New York
ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor. Sesimizi yükseltmek ve nefrete hayır demek için hep birlikte çalışmak zorundayız." çağrısında bulundu.
Uzun süredir "antisemitik" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Omar, hafta sonu San Diego'da yapılan sinagog saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.
Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor. Sesimizi yükseltmek ve nefrete hayır demek için hep birlikte çalışmak zorundayız." ifadesini kullandı.
ABD'de hem Müslüman hem de Yahudilerin "beyaz ırkçılar" tarafından hedef alındığını ve bazı muhafazakarların bunları beslediğini vurgulayan Omar, "(Beyaz ırkçılar) Onlar hem camilerde hem de sinagoglarda felaketlere yol açıyorlar. Eğer topluca bu gerçeğe karşı durmazsak, hepimiz bunun acısını çekeriz." uyarısında bulundu.
CAIR'den birlik çağrısı
Öte yandan, ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR), San Diego'daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ibadet yerlerine yapılan her türlü saldırıya karşı birlik olunması çağrısı yaptı.
Yahudi toplumun acısının paylaşıldığına ve bu toplumla dayanışma içerisinde olunduğuna işaret edilen açıklamada, "İbadet eden kişiler için bir sığınak olması gereken ibadethanelere yönelik bu rahatsız edici saldırılara karşı herkesle birlikte çalışma sözümüzü yineliyoruz." ifadesine yer verildi.
ABD'deki sinagog saldırısı
ABD'nin San Diego kentinde, cumartesi günü Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu saldırıyı "nefret suçu" olarak tanımlayan emniyet yetkilileri, saldırganı yakalamış ve kimliğinin 19 yaşındaki John Ernest olduğunu duyurmuştu.
Ernest'in saldırısından önce "8chan" adlı internet platformunda yaptığı paylaşımında, kendini "antisemitik ve beyaz ırkçı" olarak tanımladığı ve Yahudileri öldürme planından bahsettiği tespit edildi. ABD'nin Pittsburgh kentinde ekim ayında bir sinagoga saldıran kişi ile geçen ay Yeni Zelanda'da bir camiye saldıran teröristi ve Adolf Hitler'i "rol modeli" olarak tanımlayan Ernest, paylaşımında bu kişilerin kendisine "ilham" verdiğini aktarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.