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Dünya

Yahudi yerleşimcinin vurduğu Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurduğu Filistinli, hayatını kaybetti.

Mustafa Deveci   | 03.04.2019
Yahudi yerleşimcinin vurduğu Filistinli şehit oldu

Kudüs

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınında gerçek mermiyle vurulan 2 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan birinin Filistinli sağlık görevlileri tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralının ise İsrail güçleri tarafından "bilinmeyen bir yere götürüldüğü" belirtildi. 

Öte yandan İsrail ordusundan "Nablus'un güneyinde bu sabah erken saatlerde bir bıçaklı saldırı girişimi engellenmiştir. Saldırgan, bir sivil tarafından (Yahudi yerleşimci) etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması geldi. 

İsrail basını ise, Nablus'un güneyindeki İsrail ordusuna ait Havara kontrol noktasında Yahudi yerleşimci tarafından vurularak ağır yaralanan Filistinlinin olay yerinde şehit olduğunu yazdı.

İsrail askerleri, dün sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Ali Advan'ı şehit etmişti. 

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