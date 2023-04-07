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Dünya

Yahudi yerleşimciler Ramallah ve Bire kasabalarının girişlerini kapattı

İsrailli onlarca Yahudi yerleşimci işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve El-Bire kentlerinde yolları kapattı.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu, Safiye Karabacak  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Yahudi yerleşimciler Ramallah ve Bire kasabalarının girişlerini kapattı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Iyl yerleşim biriminde yaşayan onlarca fanatik yerleşimci, Ramallah ve El- Bire kentlerinin girişlerini taş ve konteynerlerle kapatarak, Filistinlilerin geçişini engelledi.

İsrail güçleri de Yahudi yerleşimcileri korumak için bölgede konuşlandı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde bulunan Filistinli ailelere saldırdı.

Bir grup Yahudi yerleşimci, Humsa et-Tahta köyüne saldırarak evlere taş atıp, bazı mülkleri ateşe verdi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, dün akşam Batı Şeria'daki Kefr Kasım beldesinde Filistinlilerin araçlarını yakmıştı.

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