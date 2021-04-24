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Dünya

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinliler ile İsrail ordusunun desteğini alan Yahudi yerleşimciler arasında çıkan arbedede 7 Filistinli yaralandı.

Ekrem Biçeroğlu   | 24.04.2021
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı

Ramallah

Koruma ve Direniş Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin El Halil'deki Filistinli yerleşim bölgelerine saldırı düzenlediğini ve burada bir Filistinlinin ayağından yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen İsrail ordusu unsurlarının, yerleşimcilerin saldırısını püskürtmek için toplanan yaklaşık 50 Filistinliye gaz ve ses bombası atarak yerleşimcileri desteklediğini ifade eden Amur, bu saldırılar sonucunda 6 kişinin nefes alma güçlüğü çekerek yaralandığını aktardı.

Bütün yaralanmaların hafif çapta olduğu ve yaralıların Filistin Kızılay Cemiyeti ekipleri tarafından sahada tedavi edildiği bildirildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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