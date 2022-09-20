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Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 'silahlı milis grup' oluşturdu

İsrailli Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da "Sivil Muhafızlar" adı altında silahlı milis grup oluşturduğu bildirildi.

Mahmut Geldi, Mücahit Aydemir   | 20.09.2022
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 'silahlı milis grup' oluşturdu

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Yahudi yerleşimcilerin 19 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus'un Huvara beldesinden geçen bir yolda gece devriyesi başlattığını aktardı.

KAN'a konuşan Yahudi yerleşimcilerden Kobe Zayat, yol güvenliğinde İsrail ordusuna destek verme gerekçesiyle devriyeye çıktıklarını iddia etti.

Nablus'un güneyindeki Yitzhar yerleşim birimi sakini Zayat, kendilerine ait ruhsatlı bireysel silahları kullandıklarını söyledi.

Silahlı yerleşimcilerin, Filistinlilere karşı intikam eylemi gerçekleştirmesinden korkuluyor

Silahlı Yahudi yerleşimcilerin, gece saatlerinde bölgedeki Filistinlilere yönelik intikam eylemlerinde bulunmasından endişe ediliyor.

Huvara beldesi, sık sık Filistinliler ile fanatik Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan arbedelere sahne oluyor.

Silahlı yerleşimcilerin, ana yollardaki Filistin bayraklarını indirerek İsrail bayrakları asmaları da sık sık gerginliği tırmandırıyor.

Bölgedeki yasa dışı yerleşimlerden gelen çoğu silahlı fanatik Yahudiler zaman zaman Filistinlilerin araç ve dükkanlarına saldırılar düzenliyor. Filistinliler de fanatik Yahudilere taşlarla karşılık veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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