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Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin keçilerini bıçakladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini taşlayan Yahudi yerleşimcilerin, köylülere ait keçileri de bıçakladığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 28.09.2021
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin keçilerini bıçakladı

Kudüs

Filistin basınında yer alan haberde, El Halil'e bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin, çiftçilere ait çok sayıda keçiyi bıçakladığı ve 4 hayvanın telef olduğu belirtildi.

Yahudi yerleşimciler, öğleden sonra Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı.

Saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

28.09.2021

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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