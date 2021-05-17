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Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yoldan geçen araçları durdurarak 3 Filistinliyi darbetti.

Esat Fırat   | 17.05.2021
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Zubeydat beldesi girişinde yoldan geçen araçları durdurarak "kimlik kontrolü" yaptı.

Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerinin korumasında yaptıkları "kimlik kontrolü" sırasında, Filistinli olduklarını tespit ettikleri biri doktor, biri kadın olmak üzere 3 Filistinliyi darbetti.

Yahudi yerleşimciler, 14 Mayıs'ta da El Halil'e bağlı Er-Riyhiyye beldesinde bir Filistinliyi başından vurarak öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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