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Dünya

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bedevi topluluklarına ait 4 evi yaktı

Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Eriha kentinin kuzeyinde bir bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktığı belirtildi.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bedevi topluluklarına ait 4 evi yaktı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin bugün, El-Uca beldesinin batısındaki Rasu'l-Ayn bedevi topluluğuna saldırdığını ve 4 evi yaktığını söyledi.

Melihat, Yahudi yerleşimcilerin, Ürdün Vadisindekiler (Ağvar) başta olmak üzere Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırılarının, insanların hayatını tehdit edecek düzeyde arttığını kaydetti.

Yerleşimcilerin saldırılarının, etnik temizlik politikasının hayata geçirilmesi ve Batı Şeria'nın üçte birini temsil eden Ağvar'daki toprakların sessiz ilhakı anlamına geldiğini kaydeden Melihat, bedevi topluluklarının, dünyanın gözü önünde hukuki ve insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Melihat, yeni Filistin hükümetine, "bedevi topluluklar" meselesini, Bedevilerin toprakların doğal koruyucuları olduğunu göz önünde bulundurarak hükümet programının öncelikleri arasına alma çağrısı yaptı.

Hasan Melihat ayrıca, etnik temizliğe maruz kalan bedevilere karşı uluslararası koruma sağlanması ve işlenen bu suçların durdurulması gerektiğini dile getirdi.

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