Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldıran Yahudi yerleşimciler biri ağır olmak üzere 3 kişiyi yaraladı.
Ramallah,Kudüs
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyü yakınlarında Filistinlilerin araçlarına saldırdı.
Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Duma köyü yakınlarındaki saldırısında da yine Filistinlilere ait araçlar hedef alındı. Yerleşimciler, taşladıkları bir aracın devrilmesine neden oldu. Olayda ağır yaralanan bir Filistinli ile durumu nispeten daha iyi olan çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Aynı köyde yine Yahudi yerleşimcilerin attığı taşın aracının camını kırması sonucu bir Filistinli daha yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154, yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.
İsrail, Doğu Kudüs'te 10 bin haneli yeni yasa dışı Yahudi yerleşim inşasını onayladı
Öte yandan İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşasını onayladığı belirtildi.
İsrail basınının, Ordu Radyosu'ndan aktardığı habere göre, İsrail'in Kudüs Belediyesi'ndeki ilgili bir alt komite, Doğu Kudüs yakınlarında bulunan ve 2000'lerin başındaki İkinci İntifada'dan bugüne atıl durumda bekleyen Uluslararası Kudüs (Atarot) Havalimanı çevresinde 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşası için ilk onayı verdi.
Haberde, inşaatın başlaması için ilgili başka kurumlardan olur alması gerektiği aktarıldı.
İsrail söz konusu yasa dışı yerleşim yeri için geçmişte girişimde bulunmuş ancak uluslararası baskı karşısında geri adım atmıştı.
İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), Doğu Kudüs yakınlarındaki yerleşim yerine ilişkin İsrail'in havalimanı bölgesini kamu arazisi olarak saydığını ancak bu toprakların bir kısmının Filistinlilerin özel mülkü olduğuna dikkat çekmişti.
İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim planı kapsamında bazı Filistinlilerin evlerinin yıkılacağı aktarıldı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.