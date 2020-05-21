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Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus kentine bağlı Yatma beldesinde 2 Filistinliyi yaraladı. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırıyor.

Mustafa Deveci   | 21.05.2020
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Yatma beldesinde 2 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Yatma beldesinde Filistinli bir aileye ait eve saldırdı.

Saldırıda bir Filistinlinin bacağı kırılırken, diğeri ise başından yaralandı.

Yahudi yerleşimciler, zaman zaman Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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