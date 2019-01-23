WFP'den Davos'taki liderlere Yemen ve Suriye çağrısı

DAVOS - Bayram Altuğ

İsviçre'nin Davos kentinde devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, AA muhabirine, yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen ve Suriye krizlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de büyük bir insani trajedi yaşandığına dikkati çeken Verhoosel, "Dünyadaki tüm liderler ve hatta özel sektör, Yemen'de bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşayan 20 milyon insanı desteklemek için sorumluluk almak zorunda. Politik konuların yerine artık insani konuların konuşulması gerekiyor. Yiyecek hiçbir şeyi olmayan sivilleri desteklemeliyiz." dedi.

Verhoosel, Yemen'deki iç savaşın her gün kadın, erkek ve çocukların ölümüne neden olduğunu belirterek, ülke nüfusunun üçte ikisinin yiyecek bulamamasının, 2019 koşullarında kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.

Geçen ay yaklaşık 9 milyon Yemenliye insani yardımda bulunduklarını anımsatan Verhoosel, hedeflerinin, ocak ve şubatta 12 milyon sivile insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.

Verhoosel, Yemen'de meşru hükümet ve Husilere seslenerek, acil gıda yardımı bekleyen sivillere ulaşılabilmesi için WFP'ye ülke genelinde erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

"Türkiye çok büyük iş yapıyor"

Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunun altını çizen Verhoosel, "Türkiye 4 milyona yakın devasa sayıdaki Suriyeliye ev sahipliği yaparak çok büyük iş yapıyor. Bunların büyük çoğunluğu da kamplar yerine şehirlerde yaşıyor. Bu durum onların normal hayata alışmaları için önemli." şeklinde konuştu.

Verhoosel, başta Avrupa Birliği olmak üzere donör ülkelerin milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'yi desteklemesi gerektiğine dikkati çekti.

"Savaş açlığa, açlık da savaşa neden oluyor"

Komşu ülkelerdeki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için öncelikle iç savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve ekonominin de düzeltilmesi gerektiğine işaret eden Verhoosel, şunları söyledi:

"Savaş açlığa, açlık da savaşa neden oluyor. Bu savaşları bitirmek zorundayız. Çünkü bu savaş sivilleri öldürüyor. 2019'da insanların günde bir öğün dahi yemek bulamaması normal değil. Tüm siyasi liderleri bir araya getirerek Suriye, Yemen, Güney Sudan gibi ülkelerde hüküm süren savaşları sona erdirmek zorundayız."

Verhoosel,, Suriye'de 7 yıldan fazladır devam eden iç savaşın milyonlarca sivili açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiğini belirterek, "Bugün Suriye'de 6,5 milyon insan bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmiyor. WFP, çatışan tüm tarafları sivilleri korumaya ve engelsiz erişim izni vermeye çağırıyor. Tüm zorluklara rağmen, WFP Suriye'de her ay 3 milyon Suriyeliye yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, Yemen ve Suriye'de daha fazla sivile ulaşabilmeleri için uluslararası toplumun WFP'ye daha fazla finansman desteğinde bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.