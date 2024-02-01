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Dünya

Washington'da "Gazze'de acil ateşkes" gösterisi

ABD'nin başkenti Washington'da, Gazze'de acil ateşkes için toplanan çok sayıda gösterici, trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde bazı anayolları kapatarak taleplerini dile getirdi.

Hakan Çopur, Diyar Güldoğan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Washington'da "Gazze'de acil ateşkes" gösterisi Fotoğraf: Celal Güneş / AA

Washington

Gruptakiler, ellerinde Filistin'e ve Gazze'ye destek pankartlarıyla gösteri yaptı.

Başkentin önemli sembollerinden Union Station etrafında toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Sessizliğinizi görüyoruz, şimdi ateşkes", "İsrail'e tüm yardımı kesin" ve "Gazze'deki ablukayı derhal kaldırın" yazılı pankartlar taşıdılar.

Sean Blackman adlı gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl İsrail'e milyarlarca dolar kaynak aktardığını ve bu şekilde "Filistinlilere yapılan soykırıma yardımcı olduğu" görüşünü dile getirdi.

Shireen Awad adlı gösterici de Gazze'deki katliamlara artık dur demenin çoktan zamanının geldiğini vurgulayarak, "26 binden fazla Filistinli katledildi, yeter artık, buna derhal son verilsin." şeklinde konuştu.

Göstericiler daha sonra bazı ana yolları trafiğe kapatırken, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

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