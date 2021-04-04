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Dünya

Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi

İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı olan Osmani, oylamanın üçüncü turunda 71 milletvekilinin oyunu alarak oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Furkan Abdula   | 04.04.2021
Vyosa Osmani, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Priştine

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada, Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin (VV) adayı olan Osmani, oylamanın üçüncü turunda 71 milletvekilinin oyunu alarak oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

120 üyeli Kosova Meclisi'nde yapılan oylamaya 82 milletvekili katılırken, 11 oy geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turlarında, seçim için gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadı.

Osmani'nin cumhurbaşkanı seçilmesine Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Sırp Listesi destek vermedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi için yeterli çoğunluğun sağlanması adına eski partisi Kosova Demokratik Birliği (LDK) Osmani'ye destek oldu.

Vyosa Osmani kimdir?

Kosova'nın Mitrovica kentinde 17 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Osmani, ilkokul ve liseyi bu şehirde bitirdi.

Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Osmani, yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'deki Pitsburg Üniversitesinde tamamladı.

Gençlik yıllarında LDK'ye katılan Osmani, bu partiden birkaç dönem milletvekilliği de yaptı.

Kosova Meclis Başkanı olarak görev yapan Osmani, eski cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini de vekaleten yürüttü.

Kosova'da 14 Şubat 2021'de yapılan genel seçim öncesi LDK'den ayrılan Osmani, seçime VV safında katıldı.

Osmani, uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanlarında bazı kitap, makale, monografi ve çalışmalar yayınladı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da biliyor.

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