Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde cam üfleme atölyesi

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen cam üfleme atölyesine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Aşkın Kıyağan   | 12.10.2019
Viyana Yunus Emre Enstitüsünde cam üfleme atölyesi

Viyana

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) sergi salonunda iki gün süren cam üfleme atölyesinde davetliler, Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş’in öncülüğünde yalnız camın çeşitli sanat eserlerine dönüşümünü izlemekle yetinmedi aynı zamanda deneme imkanı da buldu.

AA muhabirine konuşan Pekeş, Viyana YEE’de iki gün boyunca cam sanatı atölyesi yaptıklarını, yerli ve yabancı grupların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Pekeş, camın Türk el sanatlarına girişi, gelişmesi ve şu anki durumuna ilişkin katılımcıları bilgilendirdiğini ifade ederek "Kişilere özel cam yaptırdık, insanlar mutlu ayrıldılar atölyemizden." dedi.

"Yabancıların Türkçe soru sorması beni mutlu etti"

Yurt içi ve dışında çeşitli festival ve etkinliklere katılarak Türk kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini dile getiren Pekeş, "YEE’nin bizlere böyle bir imkan tanıması Türk kültürünü tanıtmamız açısından çok önemli. Dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre aracılığıyla cam sanatını tanıtıyor olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Pekeş, YEE’nin çeşitli sanat dallarında yaptığı çalışmalar ve özellikle Türkçenin farklı ülkelerde öğrenilmesinde oynadığı önemli role dikkati çekerek "Ben gittiğim yerlerde kendi sanatımı uygularken oradaki yabancı insanların Türkçe olarak bana soru sormaları bize büyük bir mutluluk veriyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde cam üfleme atölyesi

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde cam üfleme atölyesi

Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü

'İsmimiz Thomas, Norbert olmadığı için baştan kaybediyorduk'

Avusturya sandık başında

Avusturya sandık başında
Avusturya'da seçmenler bugün sandık başına gidecek

Avusturya'da seçmenler bugün sandık başına gidecek