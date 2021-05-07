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Dünya

Viyana’da İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla sürüyor.

Aşkın Kıyağan   | 07.05.2021
Viyana’da İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor

Viyana

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonu'na, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Toplantının ardından AB Dış İlişkiler Servisi basın biriminden Alain Georges Matton, AB delegasyonu tarafından hazırlanan basın açıklamasını gazetecilere okudu.

Açıklamada, anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması için oluşturulan uzman grupların çalışmalarını sürdürdüğü, bu görüşmelerde ara bulucu rolü üstlenen AB’nin ABD dahil, bütün taraflarla bir araya geldiği belirtildi.

Komisyonda görüş alışverişinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, anlaşmanın tam ve etkili uygulanması ve ABD’nin dönüşünün sağlaması için yürütülen görüşmelerin çeşitli seviyelerde olduğu kaydedildi.

Rusya’nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da Twitter’dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın tam uygulanması için tarafların bir kez daha bir araya geldiğini, komisyonun sürecin yoğunlaştırılması için hemfikir olduğunu ifade etti.

Ulyanov, "Heyetler, hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece Viyana'da kalmaya hazır görünüyor." ifadesini kullandı.





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