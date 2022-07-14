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Dünya

Virginia'da sel felaketinin yol açtığı hasar görüntülendi

ABD'nin Virginia eyaletinde sellerin neden olduğu hasar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Dildar Baykan Atalay   | 14.07.2022
Virginia'da sel felaketinin yol açtığı hasar görüntülendi

Washington

Virginia'nın güneybatısındaki Buchanan eyaletinde aşırı yağış sonrası yaşanan sel felaketinin etkileri sürüyor.

Bölgeye giden AA ekibi, selin yol açtığı hasarı görüntüledi, emekli Tommy ve Deborah Brewster çiftinin evlerindeki yıkımı kayda aldı.

Tommy Brewster, AA muhabirine, doğma büyüme Buchananlı olduğunu söyledi.

Brewster, evi aldığında tüm dış ve iç cepheyi kendi elleriyle boyadığını, yer döşemelerini değiştirdiğini anlattı.

Sel nedeniyle çamurla kaplanan ve kullanılamaz hale gelen eşyalarını gösteren Brewster, "Yerlerimiz çok güzeldi, ama bakın şimdi mahvoldu." dedi.

Brewster, evlerinin bodrum katını da tamamen su bastığını, garajındaki birçok eşyanın sel sularıyla bahçeye sürüklendiğini belirtti.

Kayıpların hepsine ulaşıldı

Öte yandan, yerel yetkililer, selde en başta kayıp olarak bildirilen 44 kişinin tamamına ulaşıldığını ifade etti.

Yetkililer, cep telefonu operatörlerinin fırtına ve sel nedeniyle devre dışı kalması sonucu iletişimde aksaklık yaşandığını, kayıp olarak bildirilen kişilere de bu nedenle uzun süre ulaşılamadığını kaydetti.

Buchanan'da şiddetli yağmur ve fırtınanın yol açtığı sel felaketinde 100'den fazla evin hasar gördüğü bildirilmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.

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