Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.07
BIST 100
85,545.40
Altın
1,284.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Vietnam'da 1,7 milyon domuz itlaf edildi

Vietnam'da domuz gribi salgını nedeniyle şubat ayından bu yana 1,7 milyon domuz itlaf edildi.

Emel Öz Gözellik   | 27.05.2019
Vietnam'da 1,7 milyon domuz itlaf edildi

Ankara

Vietnam'da domuz gribi salgını nedeniyle şubat ayından bu yana 1,7 milyon domuz itlaf edildi.

Bloomberg'de yer alan haberde, Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrika domuz gribi virüsünün 42 kentte bulunan çiftliklerdeki domuzlarda tespit edilmesi üzerine son iki haftada 500 bin domuzun itlaf edildiği belirtildi.

Açıklamada, şubat ayından bu yana toplam 1,7 milyon domuzun itlaf edildiği kaydedildi.

Tarım Bakanı Nguyen Şuan Cuong, Afrika domuz gribi salgınının hayvanlar için çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, salgının tarım ve hayvancılık endüstrisini çok büyük zarara uğrattığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) mart ayında yaptığı açıklamada, Vietnam'ın domuz gribi salgınını "ulusal acil durum" olarak ilan etmesi gerektiğini bildirmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu