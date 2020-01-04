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Dünya

Venezuela'dan İran ve Irak'a 'Süleymani' taziyesi

Venezuela hükümeti, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle "İran ve Irak halklarına" başsağlığı diledi.

Lokman İlhan   | 04.01.2020
Venezuela'dan İran ve Irak'a 'Süleymani' taziyesi

Bolivar

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. 

Olayın bölgedeki tansiyonun yükselttiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukta yeri olmadığı savunulan saldırının Venezuela hükümeti tarafından güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların "Ortadoğu’daki barışın korunmasına" katkı sağlaması istendi.

Açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ölümlerden dolayı İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti halklarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olan Süleymani, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu.

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