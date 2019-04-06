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Dünya, Venezuela

Venezuela'da taraflar yeniden sokağa çıkacak

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, hükümeti protesto etmek, hükümet taraftarları ise desteklerini bildirmek için sokağa çıkacak.

Lokman İlhan   | 06.04.2019
Venezuela'da taraflar yeniden sokağa çıkacak

Caracas

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ordunun müdahalesini isteyen muhalefet, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido liderliğinde bugün sokağa çıkıyor. 

Tüm ülkede 300'den fazla noktada gösteriler düzenlenmeyi planlayan muhalefetin, başkent Caracas'ın Sucre, Baruta, Libertador ve Chacao semtlerinden hareket ederek El Marques'de toplanması bekleniyor.

El Marques'deki güvenlik güçleri, muhalefetin "Özgür Operasyonu" adını verdiği gösterileri öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"Chavezciler devrimi korumak için sokakta"

Ülkede siyasi bunalımın zirveye çıktığı 23 Ocak'tan yana muhalefete karşı sokakları bırakmayan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları ise bugün devlet başkanlığı sarayı Miraflores'e yürüyecek.

Daha önceki konuşmalarında Miraflores'e yürüyeceğini açıklayan Guiado ve destekçilerine karşı tedbiri elden bırakmayan iktidar yanlılarının da başkentin farklı bölgelerinden Miraflores'e doğru yürüyerek gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

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