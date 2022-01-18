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Dünya, Venezuela

Venezuela'da Seçim Konseyi Maduro'nun görevden alınmasına yönelik referandumu onayladı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Maduro'nun görevden alınmasına yönelik referandum talebini kabul etti.

Sinan Doğan   | 18.01.2022
Venezuela'da Seçim Konseyi Maduro'nun görevden alınmasına yönelik referandumu onayladı Fotoğraf: Carolina Cabral Fernandez/AA

Bogota

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhtemel azli için talep edilen referandum prosedürünün başlatılmasını onayladığını bildirdi.

Referandum talebinde bulunan grupların, Venezuela Geri Çağırma Hareketi (MOVER), Ulusal ve Uluslararası Demokrasi Komitesi ve Confedejunta Ulusal Yürütme Komitesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Grubun sözcüsü Nelson Chitty La Roche, basına yaptığı açıklamada, toplumsal barışın sağlanması için referandumun gerekli olduğunu belirterek, "Biz geri çağırma referandumu istiyoruz. Sosyal barış ve kurumsal güven için, Venezuelaların gelecek hayalleri için bunu istiyoruz." dedi.

İktidar tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken referandum tarihi ve detayları hakkında şimdilik bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında çıkan haberde söz konusu referanduma gidilse dahi Maduro'nun mevcut toplumsal desteğiyle bunu kolayca aşacağı belirtiliyor.







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