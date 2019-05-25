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Dünya

Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü

Venezuela’da bir polis merkezinde tutulan mahkumların polise saldırarak firar girişiminde bulunmasının ardınan çıkan çatışmada en az 23 mahkumun öldüğü öğrenildi.

Lokman İlhan   | 25.05.2019
Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü

Caracas

Venezuela’da bir polis merkezinde tutulan mahkumların polise saldırarak firar girişiminde bulunmasının ardından çıkan çatışmada en az 23 mahkumun öldüğü öğrenildi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, Portuguesa eyaleti kırsalındaki bir polis merkezinde tutulan mahkumlar kaçmak için ellerine geçirdikleri silahlarla polise saldırdı.

Çıkan çatışmada en az 23 kişinin öldüğü, 19 polisin de yaralandığı kaydedildi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ölü sayısı ve mekana ilişkin farklı iddialarda bulunuldu.

Bazı medya kuruluşları, çatışmanın bir cezaevindeki isyan girişimi nedeniyle yaşandığını ve olayda 29 mahkumun hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptı.

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