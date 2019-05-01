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Dünya, Venezuela

Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (Psuv) mensupları Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokağa çıktı.

Lokman İlhan   | 01.05.2019
Venezuela'da hükümet destekçileri sokakta

Caracas

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan ve dün muhalefetin başarısız askeri darbe girişimine sahne olan Venezuela'da hükümet yanlıları, bugün de hükümete destek gösterisi düzenliyor.

Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'in hemen yanındaki Sucre Bulvarı'nda düzenlenen mitinge, hükümetin seferberlik durumlarında silah altına almak üzere örgütlediği Bolivarcı milis güçleri ve devlet petrol şirketi PDSA çalışanları da katılıyor.

Mitingde Maduro ya da Kurucu Meclis (ANC) Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'nun konuşması bekleniyor.

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