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Dünya, Venezuela

Venezuela'da halka dağıtılacak gıdaların olduğu depolarda yangın

Venezuela'nın La Guaira Limanı'nda, Mahalli Gıda ve Üretim Komitelerine ait, içinde halka dağıtılması öngörülen gıda maddelerinin olduğu depolarda yangın çıktı.

Muhammed Emin Canik  | 27.02.2019
Venezuela'da halka dağıtılacak gıdaların olduğu depolarda yangın

Caracas

CARACAS

Venezuela'nın La Guaira Limanı'nda, Mahalli Gıda ve Üretim Komitelerine (CLAP) ait, içinde halka dağıtılması öngörülen gıda maddelerinin olduğu depolarda yangın çıktı.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki limanda, 2016'da Venezuela hükümeti tarafından ülkedeki gıda sıkıntısı ve ekonomik kriz nedeniyle ihtiyaç sahiplerine gıda maddeleri dağıtan CLAP'a ait depolarda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yetkililer, yangında ölen veya yaralanan olduğuna dair bir bilgiyi ise paylaşmadı.

Venezuela'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez, yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüde Bakan Dominguez, "Buraya özellikle çıkarılan yangın nedeniyle verilen ciddi kayıpları incelemek üzere geldim. Bu apaçık terörizmdir. Yiyecekleri yaktılar, çünkü yiyeceklerin gelmesini istemiyorlar. Bunu ancak teröristler yapar. Halkın bunu görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dominguez, yangında ne kadar gıda maddesinin zarar gördüğüne dair bilgi vermedi.

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