Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.27
Dolar
5.58
BIST 100
92,120.33
Altın
1,290.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Venezuela

Venezuela'da Guaido'ya kamudan men cezası

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle 15 yıl boyunca kamu hizmetlerinden men edildi.

Sinan Doğan, Dildar Baykan   | 28.03.2019
Venezuela'da Guaido'ya kamudan men cezası

Ankara, New York

Venezuela Devlet Denetçiliği, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle kamu görevinden 15 yıl süreyle men etti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Guaido'nun, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle Venezuela Devlet Denetçiliği tarafından bütün kamu görevlerinden 15 yıl boyunca uzaklaştırıldığı açıklandı.

Venezuela Devlet Denetçiliği Başkanı Elvis Amoroso yaptığı açıklamada, Venezuela Anayasası'na göre her milletvekilinin mal varlığını ve mali harcamalarını beyan etmek zorunda olduğunu belirtirken, Guaido'nun devlet denetçiliğine yaptığı mal beyanında tutarsızlıklar olduğunu bildirdi.

Amoroso ayrıca, Guaido'nun 91 uluslararası seyahat gerçekleştirdiği ve 300 milyon Bolivar (94 bin dolar) harcama yaptığı bilgisini de verdi.

Çoğu batı ülkesince geçici başkan olarak tanınan Juan Guaido'nun herhangi bir gerekçe göstermeden bazı ulusal ve uluslararası kurumlardan para aldığı iddia edilmişti.

Guaido'nun, suçlu bulunması durumunda para ya da kamu görevinden men cezası alabileceği kaydedilmişti.

Pompeo ve Bolton'dan Maduro'ya Rusya ve Küba baskısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kamu görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. 

Pompeo ve Bolton, Venezuela yönetiminin Guaido'yu 15 yıl kamu görevinden uzaklaştırma kararının ardından yaptıkları Twitter paylaşımlarında, Rusya ve Küba üzerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya eleştirilerde bulundu. 

Dışişleri Bakanı Pompeo, "Maduro, 'ellerinizi Venezuela'dan çekin' çağrıları yaparken, bir taraftan da Küba ve Rusya'dan güvenlik güçlerini davet ediyor. Böylece o (Maduro) ve çavuş ahbapları, Venezuela'yı yağmalamaya devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Venezuelalı kurumların egemenlikleri için seslerini yükseltme çağrısı yapan Pompeo, "Rusya ve Küba ellerinizi Venezuela'dan çekin." dedi.

Bolton'dan Venezuela Savunma Bakanına çağrı 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e çağrıda bulundu. 

Bolton, "General Lopez: Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB), Venezuela halkını Maduro'nun ortakları tarafından uygulanan şiddetten korumak, Küba'ya daha fazla boyun eğilmesinin önüne geçmek, anayasal düzeni Maduro'nun demokrasi gaspından korumak için tarihi bir rolü ve fırsatı var. Doğru olanı yapın." mesajını paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar
Cezayir nereye gidiyor?
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor

Benzer haberler

AP'den Venezuela'da 'özgür' seçim çağrısı

AP'den Venezuela'da 'özgür' seçim çağrısı

'Venezuela'ya yeni parti insani yardım ulaştırıldı'

Venezuela'da su sıkıntısı artıyor

Venezuela muhalefeti cumartesi yine sokağa çıkıyor

Venezuela muhalefeti cumartesi yine sokağa çıkıyor
Rusya'dan ABD'ye cevap: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

Rusya'dan ABD'ye cevap: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor
'Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek'

'Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek'