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Dünya

Venezuela'da devlet başkanı seçimi için 13 adayın başvurusu kabul edildi

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimi için aralarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da yer aldığı 13 ismin adaylık başvurusunun kabul edildiğini belirtti.

Sinan Doğan  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Venezuela'da devlet başkanı seçimi için 13 adayın başvurusu kabul edildi

Bogota

Basın toplantısında konuşan Amoroso, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimi için 37 partiden 13 adayın kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Başvuruların dün sonra erdiğini hatırlatan Amoroso, "Bu seçim sürecine siyasi amaçlı katılan toplamda 37 örgüt var. Bu örgütlerin her biri Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği koşulları yerine getirdi. CNE, her 6 yılda bir düzenlenen seçimlerle ilgili görevlerini harfiyen yerine getirmiştir." ifadesini kullandı.

Amoroso, seçime katılacak isimlerin Devlet Başkanı Maduro, Luis Eduardo Martinez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Jose Brito, Benjamin Rausseo, Javier Bertucci, Claudio Fermin, Luis Ratti, Enrique Marquez, Manuel Rosales ve Edmundo Gonzalez Urruitia olduğunu kaydetti.

Partilerin başvuru süreçlerinin Anayasa'da belirtilen koşullara göre gerçekleştirildiğini dile getiren Amoroso, "Venezuela Anayasa'sına gösterilen bağlılık nedeniyle katılımcıların her birine teşekkür ederiz." dedi.

Ana muhalefet, geçici devlet başkanı adayı gösterdi

Venezuela'da ana muhalefet, devlet başkanı seçimi için geçici olarak Edmundo Gonzalez'i aday gösterdiğini duyurdu.

Demokratik Üniter Platformundan (PUD) yapılan açıklamada, Venezuela'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in "geçici olarak" devlet başkanı seçimi için kaydının yaptırıldığı bildirildi.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE), muhalefet adına Gonzalez'in adaylığını doğruladı.

Öte yandan eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2006'daki seçimde rakibi olan muhalif isimlerden Manuel Rosales de aday olduğunu açıkladı.

Yerel basında çıkan haberde, ana muhalefet partisinin ilk adayı olarak gösterilen ancak 15 yıl siyasi yasak cezası aldığı için seçimde aday olamayacak Maria Corina Machado'nun Rosales'in adaylığına sıcak bakmadığı belirtildi.

Kolombiya ve Brezilya'dan Venezuela'ya "seçim süreci" eleştirisi

Brezilya ve Kolombiya, Venezuela'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi için ana muhalefet partisi adayının başvurusunun onaylanmamasının "endişeyle" takip edildiği bildirildi.

Muhalefet ile yapılan Barbados anlaşmasının önemi hatırlatılan açıklamada, Venezuela yönetimine "şeffaf ve özgür" bir seçim süreci yürütülmesi çağrısı yapıldığı belirtildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela hükümetine muhalefet ile yapılan Barbados anlaşması anımsatıldı.

ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında bu yıl Venezuela'da "özgür ve demokratik" seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezuela hükümetinden Barbados anlaşmasının gerekliliklerine uyulması talep edildi.

Venezuela'dan Brezilya ve Kolombiya'ya tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Brezilya ve Kolombiya'dan ülkenin anayasal kararlarına saygı duyulmasını istedi.

Açıklamaların ülkenin içişlerine "müdahale" anlamına geldiğini belirten Gil, Venezuela'nın son 25 yılda tüm seçim süreçlerine gereken garantiyi verdiğini kaydetti.

Öte yandan Küba ve Nikaragua yönetiminden yapılan açıklamada, Venezuela'nın anayasal kararlarına saygı duyulması istendi.

Ne olmuştu?

Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.

PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, CNE'nin, 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayları Corina Yoris'in başvurusunu, başvuru süresi bitmesine rağmen hala onaylamadığı belirtilmişti.

Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.

Latin Amerikalı 7 ülke de Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili "endişeli" olduklarını duyurmuştu.

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