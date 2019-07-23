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Dünya, Venezuela

Venezuela yeniden karanlığa büründü

Bu yıl 4 kez büyük çaplı enerji kesintisinin yaşandığı Venezuela'da başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne elektrik verilemiyor.

Lokman İlhan   | 23.07.2019
Venezuela yeniden karanlığa büründü

Bogota

Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, bu yıl 4 kez elektrik kesintisi olan Venezuela'da, başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne enerji verilemiyor. 

Venezuela’da 7 Mart’ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu.  

Son kesintiler 29-30 Mart’ta yaşanmış, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro, 30 günlük plan açıklamıştı. 

Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırmaya karar vermişti.

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