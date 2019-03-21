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Dünya, Venezuela

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela'da muhalifler bugün 2 saatliğine trafiği kilitleme girişiminde bulunacak.

Lokman İlhan   | 21.03.2019
Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Caracas

ABD destekli Venezuela muhalefeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun 16 Mart'ta açıkladığı ve sivil itaatsizlik eylemleri içeren "Özgürlük Operasyonu" çerçevesinde yeni sokak eylemlerine başlıyor. 

AN'nin basın biriminden paylaşılan yazılı açıklamada, Guaido tarafından ilan edilen söz konusu eylem planına işaret edilerek "Barışçıl, disiplinli ve organize" bir şekilde "Devlet başkanlığı gaspının bitirilmesi için" 16.00 - 18.00 saatleri arasında Venezuelalılardan otobüs durakları ve trafik ışıklarında toplanarak araç akışını durdurmaları çağrısı yapıldı.

Guaido, 16 Mart'ta Carabobo kentinde taraftarları ile buluşmuş ve muhalefete kalıcı sokak eylemleri ile sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Venezuela'da ABD'nin desteğini alan Juan Guaido, 23 Ocak'ta başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD'nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini almıştı.

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