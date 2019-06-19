Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.83
BIST 100
94,218.70
Altın
1,345.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela Kolombiya sınırında çatışma: 12 ölü

Venezuela’nın Kolombiya sınırında yasa dışı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Lokman İlhan   | 19.06.2019
Venezuela Kolombiya sınırında çatışma: 12 ölü

Bogota

Venezuela’nın Kolombiya sınırında yasa dışı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Her iki ülke basınındaki haberlere göre, Venezuela’nın Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletine bağlı Boca de Grita bölgesinde Kolombiyalı paramiliter ve uyuşturucu kaçakçısı gruplardan Los Rastojos ile başka bir grup arasında çatışma çıktı.

Ağır silahların yanı sıra patlayıcıların da kullanıldığı çatışmada 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ölü ya da yaralıların arasında sivillerin bulunup bulunmadığı bilinmeyen çatışmanın ardından, Kolombiya’nın sınır kenti Cucuta’daki güvenlik güçleri, Kolombiya tarafına geçen iki militanı yakaladı.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, üzerlerinden çok fazla cephane çıkan ve Kolombiya tarafında ilaç bulmak için geçen militanlar hala bölgedeki polis merkezinde gözaltında tutuluyor.

Çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan, çoğunluğu muhalefetin elindeki Venezuela Ulusal Meclisi (AN) milletvekillerinden Franklyn Duarte ise yaralı sayısının 20’den fazla olduğunu iddia etti.

Duarte, Venezuelalı güvenlik güçlerinden bölgedeki yasa dışı silahlı gruplara karşı harekete geçmesini ve düzeni sağlamasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi

Benzer haberler

'Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı'

'Türkiye de Venezuela'daki barış için Oslo sürecine dahil olmalı'

Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası

FARC'ın sembol ismi sonunda Kolombiya Kongresi'nde

Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı

Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı
'Rusya Venezuela'da üs kurmayı planlamıyor'

'Rusya Venezuela'da üs kurmayı planlamıyor'