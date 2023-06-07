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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin "son derece başarılı" geçtiğini belirtti.

Sinan Doğan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı

Bolivar

Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile çektirdiği fotoğrafları paylaşan Maduro, Venezuela'nın, Türkiye ve Suudi Arabistan ile kurduğu sağlam işbirliği konularının başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Maduro, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam, karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde kararlı olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne katılmasının ardından dün Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya gelmişti.

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