Dolar
17.28
Euro
18.02
Altın
1,811.34
ETH/USDT
1,221.70
BTC/USDT
22,418.00
BIST 100
2,508.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle "petrol piyasasını" görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için gerekli çözümleri bulma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ekrem Biçeroğlu   | 14.06.2022
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle "petrol piyasasını" görüştü

Kuveyt

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında OPEC Genel Sekreteri Gays ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter’daki hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Gays ile tatmin edici bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Maduro, tüm dünyada petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için gerekli mekanizmaları bulma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA’ya göre, Venezuela Devlet Başkanı Maduro günün erken saatlerinde Kuveyt Başbakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bir araya gelmişti.

Büyük bir petrol rezervine sahip Venezuela devletinin petrol ve doğal gaz şirketi PDVSA, başta ABD olmak üzere uluslararası arenada birçok ülkenin ekonomik yaptırımlarına maruz durumda.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi haziran ayının başlarında, Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olması umuduyla uzun süreden sonra Venezuela petrolünün yeniden Avrupa’ya akışına yeşil ışık yaktı.

Aynı zamanda OPEC de şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle petrol talebinde yaşanan düşüşü canlandırma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta sağanak, yolda heyelana neden oldu
Bakan Yanık: Odak noktamız kadına yönelik şiddetle mücadeledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle "petrol piyasasını" görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle "petrol piyasasını" görüştü

Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Venezuela petrolünün AB'nin ihtiyacına çözüm olması beklenmiyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD hükümeti Meksika Diyaloğunu sırtından bıçakladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD hükümeti Meksika Diyaloğunu sırtından bıçakladı
Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem

Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem