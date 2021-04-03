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Dünya

Vatikan'da Paskalya Yortusu öncesinde 'Haç Yolu' ayini yapıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Yortusu öncesi "Kutsal Cuma" olarak anılan günde yapılan "Haç Yolu" ayinini yönetti.

Barış Seçkin   | 03.04.2021
Vatikan'da Paskalya Yortusu öncesinde 'Haç Yolu' ayini yapıldı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Vatikan

Ayin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna yönelik tedbirler sebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla halka kapalı şekilde yapıldı.

Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in Kudüs'teki Golgota Kayası'nda çarmıha gerilerek ölümünün adım adım ilahi ve dualarla anıldığı boş meydandaki ayini Papa yönetti.

"Haç Yolu" ayini her yıl Vatikan’a komşu Roma şehrinin simgesi tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un önünde inananlarla birlikte icra ediliyordu.



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